Pollen fliegen heuer besonders früh

Im langjährigen Schnitt spüren Betroffene die allergischen Symptome durch die Haselpollen normalerweise ab der letzten Jännerwoche. Heuer habe die Belastung bereits am 2. Jänner eingesetzt, sagte der Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes, Uwe Berger. Zu Beginn der Pollensaison reagiere das Immunsystem von Allergikerinnen und Allergikern ganz allgemein besonders stark.

Viele Betroffene von Symptomen überrascht

Die milde Zeit habe viele Allergiker kalt erwischt, so der Experte. Viele Betroffene hätten ihre allergischen Symptome nicht als solche erkannt und sich noch nicht mit Antihistaminika eingedeckt. Neben dem Coronavirus, der Influenza und dem RS-Virus grassieren im Moment auch zahlreiche Erkältungsviren. Die Symptome mancher dieser Infekte lassen sich vor allem im Anfangsstadium oft nur schwer von Allergiebeschwerden unterscheiden.

Wenn es die nächsten Wochen wie erwartet weiterhin mild bleibt, würden bereits am 25. Jänner sämtliche Haselnusssträucher blühen und reichlich Pollen verteilen. Der Durchschnittstag hierfür ist seit den 1990er-Jahren der 10. Februar, zuvor war es im Mittel erst am 25. Februar so weit.