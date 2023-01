Statisten für „Carmen“ gesucht

Bei diesem Casting werden im Rahmen von kleinen szenischen Aufgaben die notwendigen Statistenrollen vergeben. Interessenten sollten eine tänzerische und musikalische Begabung mitbringen und körperlich fit, sportlich und belastbar sein, heißt es im Anforderungsprofil.

Wer sich meldet, sollte außerdem bereit sein, an allen Proben und Aufführungsterminen teilzunehmen. Der allgemeine Probenbeginn ist der 2. Juni 2023. Für die Statistinnen und Statisten sind die Proben zunächst am Freitagabend sowie am Wochenende geplant, erst zu den Endproben ab dem 1. Juli fallen auch Proben unter der Woche an. Die Bewerbungsfrist für das Casting endet am 10. Jänner.