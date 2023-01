Chronik

Sicht der Künstler auf „Anschlussdenkmal“

Das sogenannte „Anschlussdenkmal“ in Oberschützen erregt seit Jahrzehnten die Gemüter. Die zentrale Frage: Was tun mit einem Bauwerk, das 1938 errichtet wurde, um den Nationalsozialismus zu verherrlichen? In einem neuen Buch sind Vorschläge von Kunstschaffenden gesammelt.