Geflügelpest: LwK warnt auch im Burgenland

Es gilt, die Geflügelpest mit allen möglichen Mitteln zu verhindern. Die Landwirtschaftskammer Burgenland weist dahingehend auf die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen hin.

Kontakte zwischen Geflügel und Wildvögeln verhindern

Demnach sollten direkte und indirekte Kontakte zwischen Geflügel und Wildvögeln sollten unbedingt verhindert werden. Bei unklaren Gesundheitsproblemen in Geflügelbetrieben sollte unbedingt eine tierärztliche Untersuchung erfolgen, heißt es. Für die Früherkennung und die Verhinderung einer weiteren Ausbreitung müssen alle tot aufgefundenen wildlebenden Wasservögel und Greifvögel bei der lokal zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet werden.

Stallpflicht voraussichtlich

Ab der zweiten Jännerwoche wird es voraussichtlich wieder eine Stallpflicht in den Risikogebieten geben. Die neue Verordnung wird laut Landwirtschaftskammer wahrscheinlich am kommenden Dienstag in Kraft treten. Davon betroffen sind etwa der Bezirk Neusiedl am See und einige Gemeinden im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. In bestimmten Regionen in Österreich gilt die Stallpflicht bereits – mehr dazu in Geflügelpest: Stallpflicht in Risikogebieten.