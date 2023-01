Weinflaschendiebstahl: 35-Jähriger festgenommen

Die Beweislage gegen ihn sei „erdrückend“, hieß es von der Landespolizeidirektion am Donnerstag. Ermittler waren im Zuge ihrer Erhebungen auf den 35-Jährigen gestoßen, der in Deutschland bereits wegen Vermögensdelikten zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Der deutsche Staatsbürger sei nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.