Gunners feiern erneut Sieg über Kapfenberg

Oberwart feierte den fünften Sieg im sechsten Ligaspiel und den zweiten Erfolg gegen Kapfenberg innerhalb von fünf Tagen. Nach dem Cup-Sieg am Montag setzten sich die Gunners am Samstag mit 80:72 durch. Die Entscheidung fiel dabei erst im Schlussviertel. Für Gunners-Kapitän Sebastian Käferle war es ein Sieg des Willens und der Einstellung. Man habe diese Woche zwei enorm harte Spiele gegen Kapfenberg gehabt, aber man habe in beiden gekämpft bis zum Ende und sich verdient durchgesetzt. Top-Scorer der Gunners waren am Samstag die US-Amerikaner: Derek Hanes mit 20, Rob Howard mit 19 und Brock Gardner mit 13 Punkten.

Erfolgreiche Aufholjagd der Dragonz

Der Aufsteiger aus Eisenstadt war in der Superliga gegen Klosterneuburg ebenfalls erfolgreich. Die Nord Dragonz gewannen vor heimischen Publikum ein packendes Spiel nach einer Aufholjagd am Ende mit 86:85. Sie feierten den zweiten Saisonsieg. Matchwinner war Legionär Kyran McClure.

Blackbirds weiter ungeschlagen

In der Zweiten Basketball Liga gewannen die Güssing Blackbirds das Spitzenspiel in Mistelbach mit 66:58. Damit sind die Güssinger nun das einzig ungeschlagene Team der Liga.