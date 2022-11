Sagartz: EU-Außengrenze lückenlos schützen

Die österreichischen Polizistinnen und Polizisten leisteten Großartiges bei ihrem Auslandseinsatz, so Sagartz. Gemeinsamen mit den montenegrinischen Kollegen bewachten sie die Grenze, durchsuchten verdächtige Autos und nähmen oft unter lebensgefährlichen Umständen Schlepper fest. Dabei kämen auch Drohnen und Wärmebildkameras aus Österreich zum Einsatz.

Sagartz für Frontex-Einsatz am Westbalkan

Montenegro sei ein wichtiger Partner im Kampf gegen illegale Migration und deswegen habe Österreich dort von Beginn an beim Grenzschutz unterstützt, so Sagartz. Mit den vermehrten Schlepperaktivitäten sei es nun wichtiger denn je, dass die Europäische Kommission hier endlich handele. Die EU-Kommission investiere 40 Millionen Euro in den Grenzschutz am Westbalkan. Die zusätzlichen finanziellen EU-Mittel sollen auch die burgenländische Grenze sichern, hofft Sagartz, der sich für den Einsatz von Frontex ausspricht. Denn die Aufgriffszahlen im Burgenland hätten sich seit Juli fast verdoppelt, die Unterstützung von Frontex im Westbalkan sei daher längst überfällig.