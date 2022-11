Chronik

81-jährige Frau tot in Leitha gefunden

Eine 81-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha ist am Dienstag tot in der Leitha in der Nähe von Kaisersteinbruch (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag.