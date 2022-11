Oberwart und Eisenstadt im Cup-Viertelfinale

Es war für beide Teams ein hartes Stück Arbeit: Die Gunners starteten im Heimspiel gegen Kapfenberg zwar besser, konnten sich aber nie entscheidend absetzen. So wurde die Partie zu einer kleinen Nervenschlacht im letzten Viertel, in der die Gunners am Ende die Oberhand behalten. „Am Ende haben wir die Nerven weggehaut, aber im Großen und Ganzen haben wir das brav runtergespielt und verdient gewonnen“, so Renato Poljak. Das Endergebnis lautet 73 zu 70.

Aus dem knappen Sieg wollen die Gunners aber auch ihre Lehren für das Viertelfinale und die kommenden Aufgaben in der Liga ziehen. Am Samstag treffen die Gunners erneut auf Kapfenberg trifft. „Wir müssen uns weiterentwickeln“, so Head-Coach Horst Leitner.

Eisenstadt verschläft erste Halbzeit

Die Nord Dragonz Eisenstadt haben in ihrem Cup-Achtelfinale gegen Zweitligist Basket Flames aus Wien zwei unterschiedliche Gesichter gezeigt: Die Eisenstädter haben den Beginn der Partie komplett verschlafen und waren zur Pause mit acht Punkten in Rückstand. Danach konnte sich das Team von Coach Felix Jambor aber fangen und dominierte die letzten beiden Viertel. Das Endergebnis lautete am Ende 72 zu 55.

„In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel verschlafen und vielleicht auf die leichte Schulter genommen. In der zweiten Hälfte sind wir mit der richtigen Mentalität rausgekommen und haben den Ball schnell bewegt und in der Defense mehr Biss gezeigt“, so Felix Jambor. Vorige Saison haben die Eisenstadt Dragonz und auch die Oberwart Gunners im Cup das Final-Four erreicht. Um das zu wiederholen, müssen sie vorher aber noch das Viertelfinale überstehen. Welche Gegner dort auf sie warten, wird noch ausgelost.