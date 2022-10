Große Nachfrage nach Brennöfen

Noch nie wurden so viele Zusatzherde und Schwedenöfen verkauft wie derzeit. Die Erzeuger kommen mit der Produktion kaum nach. Wer ein bestimmtes Ofenmodell kaufen will, braucht daher Geduld. Wolfgang Seper vom Ofenstudio Fliegenschnee in Oberwart hat heuer schon doppelt so viele Öfen verkauft wie im Vorjahr.

Lange Lieferzeiten

„Wir haben Lieferzeiten bis nächsten Sommer, allerdings haben wir auch noch einige Öfen lagernd und wir haben schon 300 Öfen auf Vorrat bestellt“, erklärte Wolfgang Seper. Die Gründe für die explodierende Nachfrage liegen auf der Hand: die Preise für Strom, Gas und Öl steigen ebenso wie die Sorge vor einem längeren Stromausfall.

Besonders wichtig ist es klarzustellen, dass Holzöfen nicht überall aufgestellt und eingebaut werden können. Das hängt unter anderem davon ab, ob ein Kamin vorhanden und ob dieser baulich in Ordnung ist. Von Basteleien ist dringend abzuraten.

Experten fragen

„Leider passiert es speziell im mehrgeschossigen Wohnbau, dass Öfen irgendwo im Baumarkt gekauft werden, nachhause gebracht werden und dann an den falschen Rauchfang angeschlossen werden“, so der Innungsmeister der Rauchfangkehrer Herbert Baumrock. Schon vor der Anschaffung eines Holzofens sollte also unbedingt ein Rauchfangkehrer zu Rate gezogen werden.