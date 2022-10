Teuerung bereitet Pensionisten Sorgen

Der SPÖ-Pensionistenverband Burgenland hat laut Eigenangaben rund 26.000 Mitglieder. Aus allen Landesteilen kamen am Freitag Delegierte nach Neudörfl zur Landeskonferenz. Thema unter den Pensionisten ist natürlich die aktuelle Situation mit Ukrainekrieg, Energiekosten und Teuerung und das bereitet den Pensionistinnen und Pensionisten Sorgen.

ORF

Kritik an Bundesregierung

Verbandspräsident Peter Kostelka, der die SPÖ-Pensionisten österreichweit vertritt, erneuerte in Neudörfl seine Kritik an der türkis-grünen Bundesregierung, betreffend die angekündigte Pensionserhöhung: „Das, was die Bundesregierung angeboten hat, was sie vorhat, nächstes Jahr den Pensionisten zukommen zu lassen, ist zu spät, zu wenig und nicht nachhaltig. Und das ist schlicht und einfach unfair.“

ORF

Bieler mit 100 Prozent wiedergewählt

Landesverbandspräsident Helmut Bieler ist derselben Ansicht wie Kostelka. Bieler lobte – wenig überraschend – die Maßnahmen der SPÖ-Landesregierung im Burgenland. „Das Burgenland hat Gott sei Dank schon sehr viel getan für die niedrigen Einkommen. Es sind für mehr als 30.000 Haushalte Zahlungen – was die Wohnbeihilfe betrifft, was Zuschüsse betrifft – getätigt worden. Aber das sind eben Zahlungen des Landes, die nicht länger wirken, und daher ist es notwendig, hier ein größeres Paket zu schnüren“, so der ehemalige Landesrat.

Als Landesverbandspräsident der SPÖ-Pensionisten geht Bieler in seine zweite Funktionsperiode. Er wurde am Freitag mit 100 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Gegenkandidaten gab es keinen. Bieler steht seit 2018 an der Spitze der SPÖ-Pensionisten.