Landtag debattiert über Energiekosten

Die gestiegenen Energiepreise und die allgemeine Teuerung werden am Donnerstag in der Sitzung des Landtags debattiert. Die ÖVP forderte am Vormittag in einer Aktuellen eine Entlastung der burgenländischen Energiekunden einfordert. Zuvor ging es in der Fragestunde vor allem um das Thema Flüchtlinge.