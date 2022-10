Chronik

Handwerker wollten 83-Jährigen betrügen

In Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) ist am Montag ein 83-jähriger Mann beinahe Opfer von unseriösen Handwerkern geworden. Sie wollten für Sanierungsarbeiten an dessen Dach statt den vereinbarten 780 plötzlich 24.000 Euro von dem Mann und sind dann geflohen.