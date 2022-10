Chronik

Raubüberfall auf Tankstelle in Frauenkirchen

Eine Tankstelle in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) ist am Samstagabend das Ziel eines Raubüberfalls gewesen: Kurz nach 21.00 Uhr bedrohte ein bewaffneter Maskierter die Mitarbeiterin im Tankstellenshop und erbeutete einen vierstelligen Euro-Betrag.