Politik

AK: Gipfel gegen Lohn- und Sozialdumping

Die AK-Burgenland hat am Mittwoch zu einem umfangreichen Gipfel im Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping in Eisenstadt geladen. Seit den gelockerten Grenzkontrollen bemerke man wieder einen starken Anstieg bei der Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft, was unweigerlich auch zu Lohn- und Sozialdumping führe, so die AK.