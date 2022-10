Gunners starten mit Sieg im Alpe Adria Cup

Es war ein Traumauftakt in die Gruppenphase des Alpe Adria Cups, den die Gunners vor heimischem Publikum hinlegten. Die Oberwarter hatten gegen den polnischen Klub Dabrowa Gornicza zunächst Startschwierigkeiten, lagen zur Pause noch neun Punkte zurück. Nach dem Seitenwechsel starteten die Gunners die Aufholjagd und gewannen ein Spiel auf Messers Schneide am Ende mit drei Punkten Vorsprung, Endergebnis: 74:71.

Am 19. Oktober geht es weiter

Bester Werfer der Gunners gegen die Polen war der US-Amerikaner Derek Hanes. Er steuerte an 22 Punkte bei. Brock Garnder kam auf 15 Punkte, Edi Patekar auf zehn.

Für die Gunners stehen im Alpe Adria vorerst drei Auswärtsspiele in Folge auf dem Programm. Die nächste Partie steigt am 19. Oktober in Tschechien bei BK Pardubice.