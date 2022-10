Sport

Neckenmarkt: Wenige Legionäre, kein Punkt

Im burgenländischen Fußball gibt es derzeit zwei Teams, die in dieser Saison noch keine Punkte geholt haben: Schützen am Gebirge in der 2. Klasse Nord und Neckenmarkt in der 1. Klasse Mitte. Neckenmarkt spielt bewusst mit so wenigen Legionären wie möglich.