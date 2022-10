Rot-Golde Trauben erstmals vergeben

Mehr als 150 Gäste haben an der abschließenden Galaveranstaltung in der Cselley Mühle Oslip teilgenommen. Darunter etwa auch Vertreter der Landesregierung, Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Weinbranche und natürlich auch viele Winzerinnen und Winzer selbst. Bei einer Publikumsverkostung in neun Tastingkategorien wurden jeweils drei Weine als die jeweiligen Sieger gekürt. Sonderpreise gab es für die besten weintouristischen Konzepte und die besten klassischen Heurigen des Landes.

Wein als wichtige Säule im Tourismus

Ziel der neuen Veranstaltung ist es, das Burgenland noch stärker als Weinreisedestination zu positionieren. Der Wein werde bei Touristen immer häufiger als ausschlaggebender Reisegrund genannt, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Weintourismus bilde eine wichtige Säule im burgenländischen Tourismus und werde im Zuge der Tourismusstrategie bis 2030 weiter ausgebaut, so Doskozil.

Angesichts der derzeitigen Krisen würden Tourismus und Weinbau verstärkt in den Hintergrund rücken, sagte Weintourismus Burgenland-Obmann Herbert Oschep. Es brauche daher neue Herangehensweisen und Konzepte. Mit einem Bündel an Marketingmaßnahmen wolle man dem burgenländischen Weintourismus einen Schub geben, so Oschep.

Die Sieger in den jeweiligen Kategorien:

Grüner Veltliner 2021 Weingut Reichardt, Donnerskirchen

Welschriesling vom Schiefer 2021 Weingut Liegenfeld, Donnerskirchen

Chardonnay Stein 2021 Weingut Wurzinger, Apetlon

Chardonnay Gloria 2020: Weingut Kollwentz, Großhöflein

Blaufränkischklassik 2020: Weingut Artner, Deutschkreutz

Zweigelt Privat 2020: Weingut Hautzinger, Tadten

Blaufränkisch Ried Altenberg 2019: Weingut Stiegelmar, Gols

Cuvée Vin Anton 2019: Weingut Iby, Neckenmarkt

Süßweine: Scheurebe Beerenauslese 2020, Weingut Gebrüder Nittnaus, Gols

Für das beste weintouristische Konzept:

1. Platz: „Scheiblhofer The Resort“, Andau, für das umfassende Konzept eines Weinhotels

2. Platz: „Avita Resort“, Bad Tatzmannsdorf, für seine „Wein- und Gourmetwochen“

3. Platz: Weingut Göschl, Gols, für seine „Yoga- und Wein-Retreat Wochenenden“

Die besten Heurigen des Jahres: