Kultur

Liszt Festival eröffnet Herbst-Zyklus

Das Liszt Festival Raiding ist in den Oktober-Zyklus gestartet. Beim Eröffnungskonzert am Donnerstag ist die Marimba im Mittelpunkt gestanden. Marimba-Künstlerin Nanae Mimura und Multipercussionist David Panzl wurden von den Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz am Klavier begleitet.