„Sag’s multi“ startet wieder

Mitmachen können alle Schülerinnen und Schüler, die sich mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationaliät vor Publikum präsentieren möchten. Die Rede muss in zwei Sprachen gehalten werden, wobei Deutsch Pflicht ist. Die zweite Sprache ist frei wählbar.

Leitthema „Dafür will ich stark sein“

Das Motto des heurigen Jahres „Dafür will ich stark sein“ gibt viel Raum für persönliche Erfahrungen und für Positionen, für die man sich einsetzen möchte. Unterthemen, wie Frieden, Schule, Energiekrise oder Vielfalt bieten Gedankenanstöße. Die Videos in der Länge von drei bis vier Minuten können bis zum 3. November hochgeladen werden. Aus diesen Einsendungen wählt eine Jury dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Hauptrunde aus. Die Finalrunden werden in der ORF-TVthek live gestreamt.

Jede Sprache ist willkommen

Im Burgenland ganz besonders gefragt sind die Volksgruppensprachen, aber natürlich auch Englisch, Französisch oder Spanisch oder jede andere Sprache, sei sie noch so außergewöhnlich. Im vergangenen Jahr haben österreichweit 410 Schülerinnen und Schüler aus 168 Schulen am Wettbewerb teilgenommen. Dabei waren 39 Sprachen in der Kombination mit Deutsch zu hören.

Plattform für junge Menschen

Mit dem mehrsprachigen Redewettbewerb „Sag’s multi“ bietet der ORF eine Plattform für junge Menschen, wo sie ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit präsentieren können. Der Bewerb wird seit 2009 durchgeführt. Es gab insgesamt 5.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und es konnten 230 Preisträgerinnen und Preisträger gekürt werden.