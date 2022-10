Martini: 31 Events rund um die Gans

Am Freitag startet das Gans Burgenland Genuss-Festival in Rust – auch in Mörbisch und Oggau (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) finden dieses Wochenende Veranstaltungen statt, bei denen die Gans im Mittelpunkt steht. Sie bilden den Auftakt für das Martiniloben. In Summe gibt es im Burgenland heuer 31 Veranstaltungen zu diesem Thema. 19 im Norden, zehn im Mittelburgenland und zwei im Süden des Landes.

ORF

Wichtiger Faktor für den Tourismus

Einen Höhepunkt bildet jedes Jahr der Martinikirtag in Markt St. Martin (Bezirk Oberpullendorf). Martini sei ein wichtiger Faktor für den Tourismus im Burgenland, so der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus, Didi Tunkel. Derartige Veranstaltungen seien für den Tourismus vor allem wichtig, weil sie in eine Nachsaison-Zeit gehen würden.

„Das bedeutet für uns eine Bettenauslastung in einer Zeit, die wir sonst in dieser Zeit nicht so stark hätten. Deswegen werden solche Genuss- und Kulinarikveranstaltungen auch von unserer Seite jetzt forciert, um sie auch künftig im ganzen Land mehr werden zu lassen“, sagte Tunkel. Vor allem Gäste aus den umliegenden Bundesländern, wie Wien oder Niederösterreich, aber auch Gäste aus Deutschland werden zu Martini erwartet.