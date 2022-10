24,4 Millionen Euro für Breitbandausbau

Insgesamt 1,4 Milliarden Euro werden im Zuge der zweiten Breitbandmilliarde österreichweit investiert. Dabei handelt es sich um Fördergelder, die vom Bund und zum Großteil von der EU ausgeschüttet werden. Ziel ist, dass es bis 2030 österreichweit eine flächendeckende Internetversorgung gibt.

Südburgenland als Ausbauschwerpunkt

„Künftig wird das schnelle Internet darüber entscheiden, ob Wirtschaften in Regionen möglich ist und auch ob die Teilnahme von zu Hause an der Arbeit, Homeoffice und Co. möglich sein wird. Es geht uns schlussendlich um eine Chancengleichheit der Regionen“, sagte Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung (ÖVP).

ORF

Die soll es dank des Netzausbaus künftig auch im Burgenland geben. Seit 2015 haben 60 Gemeinden einen verbesserten Internetzugang bekommen. Mithilfe von 24,4 Millionen Euro aus der Breitbandmilliarde sollen in den nächsten Jahren 21 vorwiegend südburgenländische Gemeinden einen Breitbandanschluss erhalten.

Enorme Bedeutung für Wirtschaftsstandort

Schnelles Internet sei heute die Voraussetzung für einen attraktiven Wirtschaftsstandort, sagt Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). „Starke Netzanbindungen forcieren Betriebsansiedlungen, vermeiden Abwanderungen und werten durch globale Vernetzungsmöglichkeiten die burgenländischen Regionen abseits der Ballungszentren enorm auf“, so Schneemann. Geht es nach der Landesregierung, sollen schon 2025 alle Gemeinden im Burgenland ans Glasfasernetz angebunden sein