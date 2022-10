Neuinfektionen nehmen wieder zu

Aktuell müssen im Burgenland 60 Coronavirus-Patienten im Spital behandelt werden, so viele waren es zuletzt Mitte August. Die Lage auf den Intensivstationen ist mit derzeit drei Patienten aber stabil. Fest steht, es stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an: 468 neue Fälle meldete das epidemiologische Meldesystem am Dienstag für das Burgenland. Im Juli waren die Zahlen ähnlich hoch. Dieser Trend ist auch österreichweit erkennbar: Mehr als 13.000 neue Fälle gab es österreichweit – damit nimmt die Welle wieder Fahrt auf.

Forderung nach Maskenpflicht

Die Virologin Dorothee van Laer forderte deshalb in einem Kurier-Interview eine sofortige Maskenpflicht. Wenn in den Spitälern die Situation eskaliere, sei der richtige Zeitpunkt die Maskenpflicht wieder einzuführen, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) Dienstagabend in der ZiB2. Im Burgenland kommt mittlerweile überall der neue Impfstoff zum Einsatz. Er ist an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasst. In den Straßenmeistereien kann man sich bis auf weiteres Freitags und Samstags ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen, ebenso bei den niedergelassenen Ärzten.