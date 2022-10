Beste Unternehmen ausgezeichnet

Bei dem Festakt wurden drei erste Plätze vergeben. rmData aus Pinkafeld gewann in der Kategorie „National tätige Kleinunternehmen“. Der Preis für „National tätige Großunternehmen“ ging an die Fuchs Josef GmbH aus Lockenhaus. Die Med Trust HandelsgmbH. aus Marz erzielte den ersten Preis in der Kategorie „International tätige Unternehmen“. In Zeiten der Krise erfolgreich sein war nur eine Erklärung der Gewinner.

Erfolgsrezepte der Gewinner

„Die Mitarbeiter zu motivieren ist das Wichtigste. Und innovative Produkte und Konzepte zu entwickeln“, verrät Werner Trenker von Med Trust sein Erfolgsrezept. „Dadurch, dass wir Heizsysteme verkaufen, profitieren wir indirekt von der Energiekrise. Jeder hat Angst, dass kein Gas mehr kommt, deshalb überlegen viele, ihr Heizsystem umzustellen“, so Josef Fuchs von der Fuchs Josef GmbH aus Lockenhaus.

„Ein langer Atem gehört dazu. Wir als rmData hatten auch das Glück Software zu machen, was man auch in der Krise und im Homeoffice tun kann“, so Richard Malits. „Natürlich mache ich mir sehr viele Gedanken, wie es wirtschaftlich weitergehen wird. Wir im Burgenland haben schon einige Maßnahmen gesetzt und deshalb wir auch gute wirtschaftliche Daten vorzuweisen. Das stimmt mich auch für die Zukunft optimistisch“, so Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).

Zweiter Platz für ETM professional control GmbH

Ein Unternehmen aus Eisenstadt, das unter weiblicher Führung etwas Wichtiges mit der U-Bahn in New York zu tun hat, gewann den zweiten Platz. „Wir entwickeln unter anderem die Steuerungssoftware für die Wiener U-Bahn. Aber auch für die New Vorker U-Bahn, die würde ohne unsere Software nicht fahren. Das CERN in der Schweiz wird durch unsere Software betrieben“, so Julia Frey von ETM professional Control GmbH aus Eisenstadt.