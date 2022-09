Flag-Football made in Stinatz

Stinatzer Ozelots kämpften um Aufstieg

Flag Football ist ähnlich wie American Football, allerdings ohne den harten Körperkontakt. Die Stinatzer Ozelots haben in dieser Sportart am Samstag um den Aufstieg in die oberste Spielklasse in Österreich gekämpft. Dieser ist ihnen zwar nicht gelungen, der Begeisterung in der kleinen Ortschaft hat das aber keinen Abbruch getan.