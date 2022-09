Derby: Neusiedl gewinnt

Mit 2:0 gewann der SC Neusiedl auswärts beim ASV Siegendorf. Es war der vierte Punktgewinn in Folge. In der Tabelle zogen die Neusiedler damit an Siegendorf vorbei und durften sich als neue Nummer eins im Burgenland bezeichnen. „Ich glaube, dass wir routinierter waren. Wir sind dort, wo wir selber sein wollen – die Nummer eins vom Burgenland“, so Obmann Peter Eigl. Weit weniger positiv fiel das Fazit von Siegendorf-Trainer Marek Kausich aus.

Oberwart auf Platz drei

Auch in der Burgenlandliga kam es zum Bezirksduell Neusiedl gegen Eisenstadt-Umgebung. Im Spitzenspiel der Burgenlandliga setzte sich Tabellenführer Parndorf zu Hause mit 3:0 gegen den Zweiten aus Leithaprodersdorf durch. Der Vorsprung in der Tabelle liegt damit nach zehn Runden bei vier Punkten.

Oberwart fertigte Ritzing mit 6:1 ab und liegt auf Platz drei. Abgerutscht auf Rang vier ist ASKÖ Klingenbach, der sich Deutschkreutz mit 2:3 geschlagen geben muss.