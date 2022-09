Mehrere Einbrüche in Eisenstadt

Ein 35-Jährigen Wohnungsmieter in Eisenstadt bemerkte Anfang der Woche, dass sein Kellerabteil aufgebrochen wurden. Beim Einbruch wurde ein E-Scooter und zwei Fahrrad-Boardcomputer im dreistelligen Eurobereich gestohlen. Außerdem versuchten die Täter die Fahrradschlösse der E-Bikes zu durchtrennen. Im selben Haus, wurde ein weiteres Kellerabteil aufgebrochen, hier wurde allerdings nicht gestohlen.

Im selben Zeitraum gab es weitere Einbrüche in Kellerabteile in Eisenstadt. Einmal wurde ein Werkzeugkoffer gestohlen. Bei zwei weiteren wurde der Versuch unternommen. Die Polizei ermittelt.

Zwei Täter nach Diebstählen in Jennersdorf festgenommen

Zwei Männer aus Ungarn, die im Herbst 2021 im Bezirk Jennersdorf ein Motorrad, ein Motorfahrrad und einen Rasen-Mäher-Traktor gestohlen haben sollen, konnten durch internationale Zusammenarbeit der Polizei festgenommen werden. Ihnen werden auch Diebstähle in der Steiermark vorgeworfen. Ein 28-jähriger Mann konnte in Jennersdorf festgenommen werden, er ist geständig und wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der Zweite, ein 33-jähriger Mann, wurde in Ungarn festgenommen.