Soziallandesräte diskutierten Pflegereform

So soll etwa der Gehaltsbonus für alle Beschäftigten – egal in welcher Berufsgruppe – in gleicher Höhe ausgezahlt werden. Auch in den Bundesländern soll es hier keine Unterschiede geben – mehr dazu in News.

Schneemann: Sachorientierte Diskussion

Schneemann sagte, es sei ganz wichtig, dass es bei der Tagung nicht um den Austausch von parteipolitischen Standpunkten gehe, sondern dass man einzig und allein sachorientiert sei. Man habe bisher sehr viele Themen diskutiert, vom Teuerungsausgleich bis hin zum Entgelterhöhungszuschussgesetz und sei nach einheitlicher Meinung aller, einen guten Schritt weitergekommen, hier gute Lösungen auch für die Bundesländer zu erzielen.