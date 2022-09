201 Neuinfektionen und zwei Intensivpatienten

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 45 Covid-19-Patientinnen und Patienten behandelt, davon befinden sich zwei in intensivmedizinischer Behandlung. Erst vor zwei Tagen wurde vom Koordinationsstab gemeldet, dass keine CoV-Patienten mehr intensiv behandelt werden müssen – mehr dazu in Keine CoV-Patienten auf Intensivstation.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 240.663 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 193.458 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.