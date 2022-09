Chronik

Strohlager stand in Flammen

In Leithaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist die Feuerwehr ist in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand in einem Wirtschaftsgebäude gerufen worden. Eine Halle, in der Stroh gelagert war, stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.