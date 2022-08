Golser Volksfest mit Neuem und Altbewährtem

Es war immer der große Treffunkt im Bezirk Neusiedl am See, das Golser Volksfest mit seinen alljährlich rund 100.000 Besucherinnen und Besuchern. Die vergangenen zwei Jahre musste das Volksfest wegen der Coronavirus-Pandemie ausfallen. Am bewährten Konzept halten die Verantwortlichen auch heuer fest, so Bürgermeister Kilian Brandstätter.

„Es wird weiterhin eben die Messe geben, den Golser Kultursommer, den Vergnügungspark mit Bier und Weinzelt. Also, wir halten an dem fest. Wir haben nur ein bisschen an den Schrauben gedreht und der Zeit angepasst, Neuerungen vorbereitet“, sagte Brandstätter.

200 Aussteller, viel Kulinarik und Musik

Neu ist etwa das Genusszelt, wo es von den Güssinger Garnelen bis hin zur Aronia-Beere aus dem Seewinkel Spezialitäten aus dem Burgenland geben wird, die von renommierten Köchen zubereitet werden. Knapp 200 Aussteller werden beim Golser Volksfest ihre Produkte anbieten, etwa Autos oder auch Traktoren. Ein Schwerpunkt wird die E-Mobilität sein. Geboten wird auch ein umfangreiches Musikprogramm, von Chris Steeger über das Nockalm Quintett bis hin zu den Seern.

Laut Bürgermeister Brandstätter wurde ein modernes Coronavirus-Präventivkonzept erarbeitet. „Neu wird es bei den Eingängen ein modernes Eintrittssystem geben und damit sind wir für etwaige Coronavirus-Regelungen gewappnet“, so Brandstätter. Freitagabend wird das Golser Volksfest eröffnet – dabei wird dann auch der erste Volksfestwein ausgeschenkt.