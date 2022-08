Musical Güssing: Sister Act feierte Premiere

Die singenden Nonnen aus dem Musicalhit Sister Act brachten mit viel Leidenschaft und Witz den Burghof zum Erklingen – „Sister Act“ ist das neueste Werk des Musical Güssing Ensembles. Zum dritten Mal wird der Güssinger Burghof schon zur Musical Kulisse.

„Für mich ist immer ganz wichtig, alles mit einzubeziehen, weil wir keine Bühne haben. Die Bühne sind die Stufen, die Wiese, die Kapelle – es spielt auch alles mit“, so Regisseurin Marianne Resetarits. Erzählt wird im Stück die Geschichte von Nachtclubsängerin Doloris, die einen Mord beobachtet und sich daraufhin in einem verarmten Kloster unter lauter Nonnen wieder findet.

Die Inszenierung ist schwungvoll – die 20 Sängerinnen und Sänger überzeugen mit ihrem Talent. „Ich hab mich wahnsinnig gefreut, dass alles was wir in den letzten Wochen einstudiert haben, so wunderbar funktioniert hat und das trotz des Windes“, so Resetarits. „Wir waren unglaublich nervös. Das ist wunderbar, wenn man dann die Stiegen runtergeht und das Stück beginnt und das Publikum geht mit und applaudiert“, sagte Hauptdarstellerin Susanne Dunst.

Darsteller Tamas Hompok freute sich, dass die Proben gut liefen und fand es schön, dass auch viele lange Freundschaften bereits entstanden sind. Darsteller Roman Wagner hoffte, dass es dem Ensemble gelungen ist, das Stück gut rüberzubringen. „Sister Act“ ist auf der Burg Güssing noch bis 21. August zu erleben.