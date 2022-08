Gedenktag erinnert an Roma-Ermordung

Bis zu 500.000 Roma und Sinti hat der Rassenwahn des nationalsozialistischen Terror-Regimes das Leben gekostet. Rund 10.000 von ihnen sind aus Österreich gekommen. In einer einzigen Nacht, von 2. auf den 3. August 1944, sind im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau mindestens 3.000 Roma und Sinti ermordert worden: Kinder, Frauen und Männer.

Kein nationaler Gedenktag in Österreich

Der 2. August ist daher auf EU-Ebene offiziell als Gedenktag anerkannt. Doch in Österreich gebe es an diesem Datum noch keinen nationalen Gedenktag, kritisieren offizielle Vertreter der Volksgruppe. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn die Grünen haben dazu erst vor wenigen Wochen einen Antrag im Parlament eingereicht. Am Ceija-Stojka-Platz in Wien findet auch heuer wieder eine Gedenkveranstaltung statt, die an die schrecklichen Ereignisse am Dienstag vor 78 Jahren erinnert.