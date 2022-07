Fischteiche brauchen Belüftung

In der Teichwirtschaft Hoffmann in Güssing werden auf 65 Hektar Wasserfläche Fische gezüchtet, unter anderem Karpfen, Zander und Wels. „Derzeit hat das Wasser circa 25 Grad, das ist nicht so tragisch, das passt ganz gut für die Fische, aber Anfang Juli, als die Nächte sehr warm waren, haben wir bis zu 31 Grad Wassertemperatur gehabt“, so Fischzüchter Stefan Schneller.

Heißes Wasser schadet Fischen

Je heißer das Wasser, desto weniger Sauerstoff ist darin enthalten. „Natürlich ist es ein Problem, dass weniger Sauerstoff im Wasser ist und die Fische dadurch schwerer atmen können. Je kälter das Wasser ist, umso sauerstoffreicher ist das Wasser“, erklärte Schneller.

Bei Eltendorf betreibt Michael Günter eine Fischzucht. Zander züchtet er mittlerweile nicht mehr – es ist zu heiß dafür. „Zander zu züchten ist seit fünf Jahren nicht mehr möglich, eben weil die Temperaturen so hoch steigen, bis zu 31 Grad und das hält ein Zander nicht mehr aus“, so Günter.

Teiche werden belüftet

Sowohl bei Eltendorf, als auch in Güssing hilft man sich mit sogenannten Belüftern „Die Belüfter welzen das Wasser um. Das Wasser wird aufgesaugt, der Belüfter verteilt es dann und so kommt Sauerstoff in das Wasser“ so Schneller. Abgefischt wird in Güssing und am Teich in Eltendorf im Oktober.