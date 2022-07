303 neue CoV-Fälle am Freitag

3.714 Burgenländerinnen und Burgenländer waren am Freitag mit dem Virus infiziert, um 176 weniger als am Vortag – mehr dazu in 379 Neuinfektionen. Fast 240.500 Personen haben sich im Burgenland zumindest einmal gegen das Coronavirus impfen lassen.

ORF

86 Covid-Patienten in den Spitälern

In den heimischen Spitälern wurden am Freitag 86 Covid19-Patientinnen und Patienten isoliert behandelt. Davon wurden am Freitag zwölf Personen intensivmedizinisch betreut. Bisher haben sich fast 130.000 Burgenländerinnen und Burgenländer wieder von einer Infektion erholt und gelten damit als genesen.