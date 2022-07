Wirtschaft

Gewerkschaft klagt XXXLutz in Zurndorf: Kündigung statt Betriebsrat

Die Gewerkschaft vida hat am Mittwoch eine Klage beim Arbeits- und Sozialgericht wegen einer Kündigung im XXXLutz-Lager in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) angekündigt. Vermutet wird eine Kündigung wegen einer Betriebsratsgründung.