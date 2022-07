Hitze: Mineralwasserabfüller verzeichnen Rekordwerte

Steigt die Temperatur um nur einen Grad an, steigt der Bedarf an Produkten bei Coca Cola um bis zu 30.000 Liter, heißt es aus der Firmenzentrale. In Edelstal (Bezirk Neusiedl am See) werden derzeit durchschnittlich 1,2 Millionen Liter Römerquelle Mineralwasser täglich abgefüllt, sagt Herbert Bauer, General Manager von Coca-Cola HBC Österreich.

Bei Hitze doppelter Bedarf an Flaschen

Auch in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) bei Juvina und in Kobersdorf (Bezirk Oberpullendorf), wo Waldquelle produziert wird, bemerkt man den erhöhten Bedarf. „An so heißen Tagen liefern wir ca. 900.000 bis eine Million Flaschen, das ist schon eine große Mengen. An Tagen in der Nebensaison sind wir bei 400.000 bis 500.000. Also wir reden hier über das Doppelte“, so Monika Fiala, Geschäftsführerin von Waldquelle.

ORF

Mehr Mitarbeiter im Sommer notwendig

Deshalb wird die Mitarbeiteranzahl im Sommer auch aufgestockt. „Wir müssen im Sommer deutlich aufstocken, weil wir auf Vier-Schicht-Betrieb umstellen für die Sommersaison und da brauchen wir dann schon um zehn bis 15 Prozent mehr Mitarbeiter“, so Fiala.

100 Mitarbeiter sind derzeit in Kobersdorf beschäftigt. Sie produzieren Mineralwasser, das vor allem in Ostösterreich gefragt ist. Hier liegt der Marktanteil bei 28 Prozent. Neben herkömmlichem Wasser, liegt Wasser mit Geschmack weiter im Trend – vor allem Produkte ohne Zucker werden sehr gut angenommen, sagte Fiala.

Hitze noch keine Auswirkung auf Quelle

Auf die Quelle, von der Waldquelle das Wasser bezieht, hat sich die Hitze glücklicherweise noch nicht ausgewirkt. „Wir haben ein sehr engmaschiges Netzwerk wie wir unsere Quellen überwachen. Das Wasser kommt aus einer Tiefe von ca. 200 Metern und bis dato merken wir Gott sei Dank keine Veränderungen.“ Auch wenn sich die Hitze derzeit noch nicht ausgewirkt hat, will man bei Waldquelle dennoch schonend mit dieser wertvollen Ressource umgehen.