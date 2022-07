Langzeitarbeitslose finden wieder Jobs

Die 58-jährige Margit Kultschar hat den Weg aus der Arbeitslosigkeit geschafft. Das AMS hatte die Marzerin zum Verein Heinzelfrauen vermittelt. Dort arbeitete sie als Transitarbeitskraft und fand dann einen neuen Job in einer Bäckerei. Sie habe sich schon Sorgen gemacht, weil sie doch ein gewisses Alter habe, so Kultschar. Sie habe dann ein halbes Jahr bei den Heinzelfrauen gearbeitet und dank der Heinzelfrauen ihren neuen Job gefunden.

ORF

Heinzelfrauen: Bügelservice und Raumpflege

Langzeitarbeitslose und/oder ältere Frauen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist das Ziel des Vereins Heinzelfrauen. Man habe zwei Standbeine, erzählte Geschäftsführerin Petra Rosner, die Raumpflege in privaten Haushalten und das Bügelservice vor Ort. Durch diese Einnahmen erwirtschafte man Eigenerlöse, die man ja auch vorgeschrieben habe. Das oberste Ziel sei aber die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt, damit die Frauen längerfristig einen Job hätten.

ORF

Hilfe bei Bewerbungen und Probetage

Die Frauen sind zwischen sechs und zwölf Monaten befristet beim Verein beschäftigt, sie bekommen auf dem Weg zum neuen Job zusätzliche Unterstützung. „Sei es mangelnde Mobilität, wenig Schul- oder keine Berufsausbildung – und da kommen wir ins Spiel, wo wir die Frauen dann psychosozial unterstützen“, erklärte Rosner. Man helfe den Frauen bei der Erstellung von Lebensläufen und bei Bewerbungen und organisiere auch Probetage in lokalen Unternehmen. Aktuell arbeiten bei den Heinzelfrauen zwölf Vollzeitarbeitskräfte.