Badeseen verkraften Hitze noch gut

Über mangelnde Gästezahlen können sich die Betreiber der Badeseen Ritzing, Kobersdorf und Forchtenstein derzeit nicht beklagen. Hitze und Trockenheit haben auf die Seen bisher noch keine gravierenden Auswirkungen. In Ritzing gibt es derzeit kein Problem mit dem Wasserstand, auch die Wassertemperatur bleibt konstant.

Wassertemperatur in Kobersdorf gestiegen

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Kobersdorf. Täglich kommen hier mehr als 200 Badegäste an den kleinen Badesee. Auch dort hat die Hitze noch keine Auswirkungen auf den Wasserstand, allerdings ist die Temperatur in den vergangenen Tagen von 23 auf 26 Grad Celsius rasant gestiegen.

Wasserstand in Forchtenstein etwas gesunken

Beim Badestausee in Forchtenstein ist der Wasserstand gesunken. Man liege zirka 20 Zentimeter unter dem Überlauf, man sehe auch die Sandbank, sagte Bademeister Rene Urbanek-Rabl. Aber es habe am Samstag geregnet und das habe dem See gutgetan, es gebe ideale Bedingungen zum Schwimmen.