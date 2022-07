Isosport übernimmt slowenische Firma

In Ski, Snowboards oder auch in Tennis-Seiten steckt oft Kunststoff der Firma Isosport. Aber auch in der Baubranche oder der Umwelttechnologie ist das Eisenstädter Unternehmen tätig. Die Firma expandiert ständig, erst vor wenigen Wochen hat Isosport eine Kunsstofftechnik-Firma aus Polen übernommen. Und jetzt mit Tomplast eine Firma aus Slowenien.

Tomplast: Zwei Standorte 300 Mitarbeiter

Tomplast produziert Plastikteile für Wohnmobile, Autos und auch Freizeitgegenstände. Das nun zu Isosport gehörende Unternehmen betreibt zwei Standorte mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Über den Kaufpreis wurde stillschweigen vereinbart.