Arbeiten bei Hitze: AK appelliert an Arbeitgeber

Die aktuelle Hitzewelle macht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu schaffen. Während Bauarbeiter ab 32,5°C im Schatten die Arbeit ruhen lassen können, gibt es beispielsweise für Bürojobs keine gesetzliche Grundlage für einen „hitzefreien“ Tag. Der Arbeitgeber hat jedoch eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Angestellten. Hierzu zählt, die Raumtemperatur zwischen 19°C und 25°C zu halten, etwa mit Ventilatoren.

ORF

„Als Arbeitnehmer kann Arbeitnehmerschutzbestimmungen nur dann durchsetzen, in dem ich beim Arbeitsinspektorat vorstellig werde und das Vergehen schildere. In diesem Fall kommt dann das Arbeitsinspektorat und schaut sich die Situation an“, so Arbeitnehmerschutzexperte Alfred Hillinger von der Arbeiterkammer Burgenland.

Vorfälle schriftlich protokollieren

Um dem Arbeitsinspektorat die Missstände genau schildern zu können, sei es wichtig, Protokoll zu führen. Hier sollen Datum und Art des Problems erfasst werden. „Wenn ich da zum Beispiel ein Tagebuch führen würde, dann kann ich dem Arbeitsinspektorat sagen, wann und in welcher Form das vorgefallen ist“, so Hillinger. Generell empfiehlt die Arbeiterkammer bei den heißen Temperaturen ausreichend zu trinken, den Arbeitsbeginn vorzuverlegen und sich vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.