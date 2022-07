Kein Wasser im Zicksee: Rettungsaktion für Fische

Es ist ein Anblick, der betroffen macht: Hunderte, wenn nicht Tausende Fischkadaver liegen im wenige Zentimeter tiefen Wasser. Fischer waten durch den schlammigen Rest des Zicksees und versuchen noch lebende Tiere in Sicherheit zu bringen.

„Es ist traurig zuzusehen, wie ein Naturjuwel zugrunde geht, wir irgendwo hilflos dastehen und zusehen müssen“, sagte der Bürgermeister von St. Andrä am Zicksee, Andreas Sattler (ÖVP).

„Eigentlich schon zu spät“

Robert Jungwirth aus Pamhagen war einer von mehreren Fischern, die versuchten zu retten, was noch zu retten war. Der Besitzer von Fischteichen in Apetlon meinte, dass es eigentlich schon zu spät sei für die Tiere. Der Schlamm setzte den Kiemen und der schleimigen Fischhaut zu. „Auch wenn man sie auswassert, werden sie relativ schwer wieder in die Höhe kommen“, so Jungwirth.

Die Tiere wurden in umliegende Teiche übersiedelt. Am Montagnachmittag waren bereits drei Tonnen Fische herausgefischt, insgesamt dürften es rund zwanzig bis dreißig Tonnen sein.

Donau-Zuleitung könnte Abhilfe schaffen

Am Zicksee musste die Dotierung mit Grundwasser Anfang Juni eingestellt werden. „Die Gemeinde darf eine bestimmte Menge dotieren. Wenn ein gewisser Grundwasserpegel erreicht wird, müssen wir abschalten“, erläuterte Sattler am Dienstag im Gespräch mit der APA. Das wurde im Juni erreicht.

Der Bürgermeister sieht angesichts der Situation nur eine Lösung: die schon seit Langem diskutierte Wasserzuleitung aus der ungarischen Donau in den Seewinkel. „Das würde dem Zicksee sofort zugutekommen“, so Sattler. Für heuer ist es in jedem Fall zu spät. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Zicksee im Laufe dieses Sommers komplett austrocknen.