Derzeit knapp 3.600 infizierte Personen

Insgesamt 3.598 Burgenländerinnen und Burgenländer waren am Sonntag aktiv mit dem Coronavirus erkrankt. Ein Anstieg von 75 Personen im Vergleich zum Samstag – mehr dazu in 326 CoV-Neuinfektionen. Am Sonntag wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing ist im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.

ORF

44 CoV-Erkrankte in den Spitälern

Auch in den heimischen Spitälern machte sich der Anstieg bei den Neuinfektionen zuletzt wieder bemerkbar. Am Sonntag wurden landesweit 44 Covid19-Patientinnen und Patienten isoliert betreut. Davon befanden sich sechs in intensivmedizinischer Behandlung.