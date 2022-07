„Forchtenstein Fantastisch“ ist zurück

„Forfel“ ist zurück. Die Burgmaus, die schon Tausende Kinder begeistert hat, kann nach zwei Jahren Pause wieder durch die historischen Gemäuer der Burg Forchtenstein wandern. „Es ist eine Entspannung da und wir sind froh, endlich wieder loslegen zu können“, sagte die Vorständin von „Forchtenstein Fantastisch“, Christa Prets, am Eröffnungstag.

Bei mehr als 30 unterschiedlichen Stationen können die kleinen und auch die großen Besucherinnen und Besucher erleben, wie sich das Mittelalter angefühlt hat – so kann etwa getöpfert werden.

Auch „Rups“ ist wieder dabei

Highlight ist auch in diesem Jahr wieder die Musicalbühne, auf der mehrmals am Tag das Musical „Rups, der kleine Ritter“ von Thomas Brezina und Gerhard Krammer aufgeführt wird. „Forchtenstein Fantastisch“ findet an den Samstagen und Sonntagen im Juli jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr statt.