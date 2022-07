Neue Bezirksstelle für AK und ÖGB in Neusiedl

Die Zahl der Unternehmen im Bezirk Neusiedl am See und die Anzahl der Beschäftigten wächst, mehr als 22.000 sind es derzeit. Für ÖGB-Landesvorsitzender Erich Mauersics mit ein Grund für den Neubau der gemeinsamen ÖGB/AK-Bezirksstelle.: „Mehr Beschäftigte bedeuten natürlich auch einen höheren Arbeitsaufwand und das schon seit seit einigen Jahren.“

ORF

Eröffnung im Herbst 2023

440 Quadratmeter stehen den AK- und ÖGB-Mitarbeitern künftig zur Verfügung, um Betreuungs- und Beratungstätigkeiten durchzuführen. „Wobei uns sehr wichtig ist, dass im Mittelpunkt dieses Projektes weiter die Zusammenarbeit bzw. sogar die vertiefte Zusammenarbeit unserer beiden Organisationen steht“, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch beim offiziellen Spatenstich.

Geplant ist ein gemeinsamer Eingang sowie eine zentrale Erstinformations-Anlaufstelle. Kundenfreundlichkeit und Barrierefreiheit stehen im Vordergrund. Seit Mai wird gebaut. Beim Bau wird darauf geachtet, regionale Betriebe zu unterstützen. Aufträge werden an die klimafreundlichsten, sozialsten und kompetentesten Anbieter vergeben. Geplante Eröffnung der neuen Bezirksstelle in Neusiedl am See ist im Herbst 2023.