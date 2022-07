Chronik

Drei Windräder in Potzneusiedl gesprengt

Die Burgenland Energie treibt ihr Repowering-Programm der Windkraftanlagen im Burgenland voran. Am Freitag wurden hierzu drei Masten von Windrädern im Windpark Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) gesprengt.