Mann bei Streit schwer verletzt

Der Vorfall passierte vor einem Lokal. Der 59-Jährige hatte zuvor eine Gruppe Jugendlicher mit dem Handy fotografiert – warum, war vorerst nicht bekannt. Darauf angesprochen kam es zu einem Streit und einer aus der Gruppe versetzte dem Mann mehrere Schläge ins Gesicht. An mehr konnte sich das Opfer, das nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Oberwart gebracht wurde, nicht mehr erinnern, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Der Mann musste aufgrund der schweren Kopfverletzungen stationär aufgenommen werden.

Vorfall von Überwachungskamera gefilmt

Die Jugendlichen dürften dem Mann, als er schon am Boden lag, mehrere Fußtritte versetzt haben. Das Handy wurde von den Tätern auf den Boden geschleudert und dadurch gänzlich zerstört. Laut Polizei wurde der Vorfall von einer Überwachungskamera gefilmt, nach den Jugendlichen wird gefahndet.