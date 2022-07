464 CoV-Neuinfektionen

Aktuell sind im Burgenland 3.546 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – das sind um 45 mehr als am Mittwoch. Auch die Zahl der Spitalspatienten ist gestiegen: In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 35 Covid-19 Patientinnen und Patienten behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Behandlung.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 240.447 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 191.146 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.