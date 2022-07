Sozialmarkt nun auch in Neusiedl am See

Ziel des Landes ist es, in jedem Bezirksvorort einen Sozialmarkt zu errichten. In Neusiedl am See befindet sich der dritte Standort eines sogenannten „Sonnenmarktes“ bzw. „Sonnencafes“. Mit dieser Initiative wolle man ein Zeichen gegen soziale Ausgrenzung und für mehr soziale Teilhabe in der Gesellschaft setzen, betonte Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) bei der Eröffnung.

In den „Sonnenmärkten“ werden Lebensmittel und Drogerieartikel zu günstigen Preisen ausschließlich an registrierte Kundinnen und Kunden verkauft. Bei den Waren handelt es sich um überprüfte Spenden seitens der Hersteller und regionaler Anbieter. Mit der Umsetzung der Sozialmärkte hat die Landesregierung die Soziale Dienste Burgenland GmbH mit Sitz in Bad Tatzmannsdorf beauftragt, Betreiber der „Sonnenmärkte“ ist die soogut-Sozialmarkt GmbH.

Auch Kinderkleidung und Spielzeug im Angebot

Die „Sonnencafes“ werden vom Samariterbund betrieben. Ebenfalls im Programm: „SamLa Kids“ – Secondhand für Kinder. Dort gibt es gut erhaltene, gespendete Kleidung und Spielzeug zu günstigen Preisen. „SamLa Kids“ versteht sich nicht nur als Second-Hand-Geschäft für Kinderwaren, sondern als vielfältiger Begegnungsort für Familien und Alleinerziehende.

In diesem Jahr sind noch weitere Zentren mit „Sonnenmarkt“ und „Sonnencafe“ in Oberpullendorf und in Eisenstadt geplant. 2023 sollen dann Jennersdorf und Güssing folgen.