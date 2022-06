EM: ÖFB-Frauen trainieren in Bad Tatzmannsdorf

Das Training des Frauen-Nationalteams ist öffentlich, weshalb es viele Fans auf den Platz zieht. Vor allem für den Nachwuchs sind die ÖFB-Damen in den vergangenen fünf Jahren ein großes Vorbild geworden. „Ich bin komplett Fußball-begeistert und wollte mir anschauen, wie das bei der Nationalmannschaft läuft, und dass ich mir vielleicht was abschauen kann und auch so weit komme“, erzählte Lena Schandl vom FC Südburgenland.

Es ist schon das zweite Trainingslager des Frauen Nationalteams im Rahmen der EM-Vorbereitung im Südburgenland. Für die Spielerinnen steigt schön langsam die Vorfreude. „Wir haben jetzt fünf Jahre auf das nächste Großereignis gewartet, dementsprechend ist die Freude riesengroß“, so ÖFB-Teamstürmerin Nicole Billa.

Erstes Testspiel gegen Montenegro

Neben den Trainings in Bad Tatzmannsdorf gibt es vor der EURO auch noch zwei Testspiele, das erste davon am Mittwoch gegen Montenegro. Eine Gelegenheit, in der Offensive zu glänzen und einige Tore zu schießen. „Mir ist wichtig, dass wir den Spielrhythmus finden, dass wir Selbstvertrauen aufbauen können und ich denke, wenn wir das möchten, dann müssen wir in diesem Spiel mit aller Konsequenz an die Sache gehen“, so Irene Fuhrmann, ÖFB-Teamstürmerin.

Welche 23 Spielerinnen dann endgültig zur EURO nach England fliegen, entscheidet sich kommende Woche. Deshalb wird auch im Training Vollgas gegeben, was auch die Fans erfreut, sie sind für die EM optimistisch.